Andorra 0 - Türkiye 2

Finaller katılmayı garantileyince formalite maçına yedek ağırlıklı genç bir kadro ile çıktık... Ahmet Kutucu gibi Türk Milli takımına kazandırılan yetenekli bir futbolcu da işin ekstrası oldu.
Ozan Kabak, Merih ve Çağlar için çok iyi bir alternatif olduğunu göstermiş oldu. Kaan orta sahada 6 numara pozisyonunda denendi. Enes bana göre Burak ve Cenk'in çok gerisinde 3. Forvet olarak düşünmek için zayıf kalıyor maalesef.
10 maçlık performans genel anlamda çok çok iyi.. 1-2 dokunuşla EURO 2020'de yine Türkiye konuşulur umarım.
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