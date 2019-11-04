4 Kasım 2019 Pazartesi

Ömer & Ezel


Buraya not düşeyim... Ömer Bayram sol bekte Ömer, orta sahaya geçinde Ezel !
Ortayı Yapan zaman:
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