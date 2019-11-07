7 Kasım 2019 Perşembe

Fatih Terim'in Cevap Vermesi Gereken Soru


Babel,Hollanda Milli Takımı’ndaki görüntüsünün gerisinde. Mariano geçen yılın gerisinde. Nagatomo gerisinde. Marcao-Luyindama gerisinde. Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak Galatasaray’a gelmiş Nzonzi gerilemiş. Belhanda gerilemiş. Seri-Lemina tanınmaz haldeler. Adem gerilemiş. Feghouli gerilemiş. Bir futbol takımında 3 değil, 5 değil, neredeyse bütün as futbolcular geçen sezonun gerisindeyse, acaba sorunu oyuncularda mı aramak gerek? Yoksa antrenörde mi? Terim’in cevaplaması gereken bir başka soru da bu.

 Uğur Meleke
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