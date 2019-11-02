2 Kasım 2019 Cumartesi

Aynı Dönem Ve 1 Seçim Hakkın Var


Hepsi olağanüstü yetenekler ama bu sorunun cevabı Messi...Sıralama yap deseler Messi-Ronaldinho-Maradona-Rivaldo...
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