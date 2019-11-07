7 Kasım 2019 Perşembe

Real Madrid U19 2 - Galatasaray U19 4


Gençlerde ışık var... Bu takımdan kupa şampiyonluk beklentim yok... 3-4 tane A takım seviyesinde futbolcu yetişsin yeter... Mustafa-Süleyman-Yunus-Atalay'dan ümitliyim...Ama önce inanmak ve hayal etmek gerek.
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