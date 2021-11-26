26 Kasım 2021 Cuma

Yolcudur Abbas


 Marcao, 5 haftası oynanan UEFA Avrupa Ligi’nde 4. kez haftanın takımına seçildi.

Ortayı Yapan zaman:
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