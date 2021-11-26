skip to main |
skip to sidebar
Taraftar Muhteşemdi
Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Buraya gelen, 90 dakika boyunca hiç durmadan bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederiz. İç sahada gerçekten inanmıştık. Avrupa’da emin adımlarla devam etmek istiyorduk. Bugün de onu gösterdiğimizi düşünüyorum. Gruptan çıkmayı garantiledik ama şimdi lider çıkmak istiyoruz. Galatasaray’da hedefler bitmez. Şimdi hedefimiz lider çıkmak. Çok mutluyuz. Umarım Roma’dan da iyi bir sonuçla dönüp lider çıkarız.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder