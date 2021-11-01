1 Kasım 2021 Pazartesi

Orta Sahada Dinamo


 Berkan'ın olmadığı maçlarda orta saha temposu çok düşüyor. Oyuna kattığı enerji çok kıymetli. Verişen bonservis önemliydi ama gelişime açık yerli statüsünde iyi futbolcu olduğu kesin.

Ortayı Yapan zaman:
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