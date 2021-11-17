17 Kasım 2021 Çarşamba

Play Off Oynayacak Ülkeler


 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar belli oldu.

Seri başı olanlar: Portekiz Bayrağı Portekiz İskoçya Bayrağı İskoçya İtalya bayrağı İtalya Rusya bayrağı Rusya İsveç Bayrağı İsveç Galler Bayrağı Galler Seri başı olmayanlar: Türkiye Bayrağı Türkiye Polonya Bayrağı Polonya Makedonya Bayrağı Kuzey Makedonya Ukrayna Bayrağı Ukrayna Avusturya Bayrağı Avusturya Çek Cumhuriyeti Bayrağı Çekya
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