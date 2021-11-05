Terim'den Açıklamalar

Maça baktığımda hiçbir şekilde berabere kalacağımız ya da kalbedeceğimiz aklıma gelmedi. Futbolcularım bunu hak etmediler. Çok gol kaçırdık, ilk yarı pozisyon vermedik. İkinci yarı birkaç dakika geriye yaslanma oldu. Bu bizi biraz üzdü belki; ancak bir pozisyon vermedik. Çok olay, kötü bir gol yedik. Alex’in bacağının arasından geçiyor, Yedlin bir kumar oynayarak tercihini içeriye doğru yapıyor. O kumarı kaybediyor. Halbuki normal yerinde durması gerekirdi. Silsile bir hata ile gol yiyip berabere kaldık. Ondan sonra gösterilen reaksiyon, oyun temposu…”
“8 tane şutumuz, 10 tane pozisyonumuz var. Maalesef tercihlerimiz, son paslarımız, çok küçük detaylar bizi golle buluşturmadı. Olsa çok kolaylamıştık işi. Herhalde hep zorları seviyoruz. Bu arada da 8 maçta Avrupa’da mağlup olmuyoruz. Oyunun defans tarafını iyi yapıyorken ilk golümüzü yedik. Hiç niyetimiz yoktu açıkçası. Özellikle geçiş hücumlarında cezalandırmak için çok önemli fırsatlar geldi; ama cezalandıramadık. Ortaya konan futbol, arzu, istek, mücadele ve o formayı terletmek ve maç temposu çok iyiydi. Ona üzüldüm. Şimdi akşamki maçı da seyredeceğiz ve önümüzdeki Marsilya maçına bakacağız.”
“MARSİLYA MAÇI SIRALAMAYI BELİRLER”
Marsilya ile oynayacağımız mücadelenin grupta sıralamayı belirleyeceğini söyleyen teknik direktörümüz Fatih Terim, “Akşamki maçın skorunu düşünmüyorum. Herkes burada gelip bizi yenebilir. Biz de herkesi her yerde yenebiliriz. Onun için bizim ne yapacağımız önemli. Marsilya ile burada oynayacağız. Sonucu neredeyse grubun birincisini ve ikincisini belli edecek önemde bir maç olacak. 10 puan olsaydık başka kredilerimiz de olabilirdi. Burada seyircimizle beraber inşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
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