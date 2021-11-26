26 Kasım 2021 Cuma

Önemli Galibiyet


 Yolumuz uzun,enerjimiz yüksek ,gençliğimiz var ! Asla vazgeçmeyeceğiz.

Ortayı Yapan zaman:
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