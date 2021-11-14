14 Kasım 2021 Pazar

İyi Başladı


 Barış Alper Yılmaz, A Milli Takımımızla ilk maçına çıktı. Türkiye Bayrağı

Tebrikler Barış! Nazar amulet
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