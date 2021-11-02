2 Kasım 2021 Salı

İyi İkili


 Galatasaray, Marcao-Nelsson tandemi oluşturduğu 5 maçın 4’ünde kalesinde gol görmedi.

Beyaz koyu onay işareti Lazio Beyaz koyu onay işareti Marsilya Beyaz koyu onay işareti Lokomotif Moskova Çarpı işareti Beşiktaş Beyaz koyu onay işareti Gaziantep FK
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