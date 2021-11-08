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Marcao'dan Açıklama
Baktığınız zaman bugün kolay bir rakibe karşı oynamadık. Topla oynamayı seven bir rakipti. Biz de elimizden geleni yaptık. Tabii ki üç puan kazanmak isterdik ama geçen seneyi unutmayalım, geçen sene bir puan fazlamız olsa şampiyon olacaktık. O yüzden burada alınmış bir puanı çok büyük bir kayıp olarak değerlendirmemiz lazım. Şimdi milli takım arası var. Ondan sonra da önemli bir derbi mücadelemiz var. En iyi şekilde dinlenip, sonra o derbiye hazırlanacağız.”
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