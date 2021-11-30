30 Kasım 2021 Salı

Bir Ülkeyi Sırtlamış Yıldız


 En çok ballon d'Or kazanan ülkeler;

Almanya bayrağı almanya - 7 • rummenige (2), beckenbauer (2), müller, matthaus, sammer Portekiz Bayrağı portekiz - 7 • ronaldo (5), figo, eusebio Hollanda Bayrağı hollanda - 7 • cruyff (3), van basten (3), gullit Arjantin Bayrağı arjantin - 7 • messi (7)
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 