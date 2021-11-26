Terim'den Açıklamalar

Avrupa’nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir kadrosu olan, bu sene ilk defa dört gol yiyen, teknik direktörüyle, takımıyla müthiş bir yıl yaşayan önemli bir takımı yendiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün oyunun her anında oyuncularımızı destekleyen taraftarımızı kutluyorum. İşte budur! Açıkçası çok daha farklı bir skor olabilirdi. 3-0’dan sonra hemen penaltı, 4-1’den sonra hemen bir gol gelmesinden sonra yine kaçırdığımız goller vardı. Baştan sona kadar tam bir Avrupa takımı gibi oynadık.” diye konuştu.
Sahadaki hakem yönetiminin de iki takımın iyi oyununa katkı verdiğini önemle vurgulayan hocamız, “İki takımın güzel oyununa ve güzel maça damga vuran iyi bir hakem vardı. İletişimi mükemmel olan ve oynamaya müsaade eden, az düdük çalıp çok iş yaparak iyi futbola katkı veren bir hakem kadrosu vardı. Dolayısıyla namağlup ve lider devam ediyoruz. Farklı sonucu müthiş bir oyunla aldığımız için son derece mutluyum.” dedi.
Roma’da liderlik için oynanacak olan final maçı hakkında teknik direktörümüz Fatih Terim, “ Bizim liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv Moskova maçı oynadık. 10 pozisyona girip 1-1 biten bir maç olmuştu. Buraya kalmazdı. Roma’ya gideceğiz. Şu anda her türlü gruptan çıkmayı garantiledik. Bu işin keyfini sürmesi lazım Galatasaraylıların. Bize yakışan yer orası. Bugün defansıyla, oyun anlayışıyla, geçiş hücumlarıyla, rakibe baskıyla sahanın içinde her şeyi yapan bir takım vardı. Bunun hakkını da Allah’a şükür aldık.”
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