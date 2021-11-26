Hayat Kısa Babel Uçuyor

Dün hem Babel'in hem de Feghouli'nin golüne güldük eğlendik sevindik ama o kadar bu iş sezon sonu vedalaşmak olmalı. Duygusal olmanın anlamı yok. Babel zaten yeni sözleşme alamaz ama konu Feghouli'de farklı olmamalı. Tamam oyun zekası,yeteneği iyi ama fizik artık yüksek tempoyu taşımıyor. Dün Marsilya maçı istisnai bir durum. Sezonda 55-60 maç var, bir ihtimal 5-6 maç çok iyi oynayacak diye o kumar oynanmaz. Hele Euro kuru bu seviyede ve artmaya devam ederken. Yıllık bonuslarla 4 milyon alan kişi 500 bin Eurodan 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyeceğine göre vedalaşmak gerekiyor.
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