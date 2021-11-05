Kazanmayı Çok İstedik

Genel olarak düşündüğümüzde üzülmemek elde değil çünkü bence 1-0’dan sonra 2’yi de bulduktan sonra maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Ne yazık ki bir gol yedik. Hala lideriz ve önümüzde iki maç var.” yanıtını verdi.
Berkan Kutlu kendisine yöneltilen Marsilya ve Lazio maçlarıyla ilgili soruyu ise şu şekilde cevapladı:
“Şu an için öngördüğüm bir şey yok. Pazar günü oynayacağımız Karagümrük maçımıza en iyi şekilde hazırlanıp, maçı analiz edip önümüzdeki maça bakacağız. O zaman geldiğinde bu maçları düşünürüz.”
Berkan Kutlu, taraftarlarımızın muhteşem desteği hakkında “Taraftarlarımız çok güzeldi. Onları ne yazık ki üzdük. İki puan kaybettik, üç puan almak çok isterdik. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz.
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