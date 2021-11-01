Maçın En İyisi

Bizim için bugün üç puan almak çok önemliydi. Biliyorsunuz rakiplerimiz puan kayıpları yaşadı. Bugün olmazsa olmazımız üç puandı. Dersimize iyi çalıştık. Hafta boyunca hocamız bizi iyi çalıştırdı. Rakibimiz duran toplarda etkili bir takımdı ama bugün sonuna kadar, 90 dakika mücadele eden, duran toplarda rakibinden daha da istekli olan bir Galatasaray vardı. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Diğer taraftan taraftarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim her zaman yanımızdalar. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep bizimle beraberler. Onlarla beraber bu güzel oyunu, bu güzel performansı, bu güzel üç puanı kutlamak çok iyiydi.” diye konuştu.
Taraftarların desteğiyle zor günleri geride bıraktığını ifade eden oyuncumuz, “Maçtan sonra duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Sizin de söylediniz gibi çok zor dönemlerden geçtim. Ne yazık ki hem kendim hem ailem bazen istemediğimiz, hak etmediğimiz durumlarla yüze kalmak zorunda kaldık. O yüzden zor durumlardan geçtik ama başta Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o zor durumlarda benim hep yanımda oldu, desteği hep benimle beraberdi. Desteğini hiç esirgemedi. Bütün takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Şimdi artık onları geride bıraktık; ama ne olursa olsun bugün kazandığımız öyle ya da böyle sadece bir üç puan var. Galatasaray'ın hedefi tamamen şampiyonluk. O yüzden çok fazlada havaya girmemek lazım. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Önemli bir üç puan kazandık. Sonuna kadar mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum.”
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