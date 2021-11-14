14 Kasım 2021 Pazar

İkili Forvet İçin İdeal


 Halil çok yetenekli olsa da son vuruş konusunda üst düzey değil. Geçiş oyunu ve çevresine katkı anlamında çok iyi. Bazı maçlar Diagne bazı maçlarda Mohamed ile birlikte oynamalı. Milli maçta Burak ve Kerem ile çok başarılı oldu.

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