26 Kasım 2021 Cuma

Nando İs Back


 Muslera, Marsilya karşısında yaptığı 8 kurtarışla Avrupa Ligi gruplarında bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci oldu!

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