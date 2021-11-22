Maç Sonu Açıklama

“Öncelikle çok iyi başladık maça. Öne de geçtik. Çok pozisyonumuz var. Skoru ilk yarıda daha farklı bir yere getirebilirdik. Maalesef yediğimiz golde bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem’e yapılan pozisyonun net faul olduğunu biliyoruz; ama sadece ofsayt pozisyonuna bakıldı. Madem çağırıyorsun, Kerem’in pozisyonunda faul olduğuna baksalar. İptal edilen gol de itme, bu da itme! Son dakika Berkan’ın pozisyonu da itme. Art niyet arıyoruz biz. Ondan sonra hocamız ceza yedi, biz ceza yedik. Olay farklı noktalara geliyor. O da itiyor, tüm Türkiye görüyor o itmeyi. Neden söylemiyorsun o zaman itmeyi, neden söylemiyorsun hakeme?”
“Canımız yanıyor, canımız yandığı zaman da sesimiz çıkıyor. Ondan sonra da bu noktalara geliyoruz. Maçı konuşmuyoruz, bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene de aynı pozisyonda yine Mostafa’nın pozisyonunda dirsek attı, kırmızı kart verdi. Yine aynı hakem! Aynı şeyleri yaşadıkça artık tansiyonumuz çıkıyor. Canımız yanıyor ondan sonra geri düşüyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz, bunlarla yaşatamazlar bizi. Galatasaray’ın büyüklüğünü sınamasınlar.”
“Son dakikadaki pozisyon yüzde yüz penaltı. Çağıracaksın, ona da baktıracaksın. Hakem görecek onu. Gerçi gözünün önünde oluyor. Biz görüyoruz her şeyi. Ondan sonra bir sürü problem yaşıyoruz. Birinci golde de yüzde yüz faul var. Sen çağırmıyorsan Kerem’in pozisyonunu, o zaman Diagne’nin pozisyonunda da golü vereceksin. Ayağının arkasına takılıyor, eli çarptı diye… Oyunu okuyamıyor. Kırmızı kart gördükleri pozisyonda artık avantaj bizdeydi niye durduruyorsun maçı. Diagne aldı pozisyona gitti, yüksek ihtimalle pozisyonun devamı penaltı. Niye durduruyorsun? Bırak, top zaten bizde. Avantaja oynatsana bizi. Bilmedikleri için oyunu okuyamıyorlar. Canımız yanıyor, ondan da sonra sesimiz çıkıyor. Sonra hocamız haksız oluyor. Sinirleniyoruz hepimiz. Bir sürü örneklerini gördük bunun. Hocamıza ceza verebilmek için kolluyorlar. Olmaz bunlar, olmamalı.”
Yardımcı Antrenörümüz, Fenerbahçe mağlubiyetinin lige nasıl yansıyacağıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Biz Galatasarayız. Biz ayağa kalkarız. Biz tekrardan yarışa dahil oluruz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Üzgünüz, mutlu değiliz. Önümüzde çok önemli Avrupa maçımız var. Ondan dolayı fazla üzerinde durmayacağız bu maçın.”
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