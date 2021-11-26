Lideriz Mutluyuz

Maçta biraz darbeler oldu. Yorgunluğun verdiği ağrılar var. Çok ciddi bir şey yok. Derbiyi kaybettik, biraz moral bozukluğu vardı. Taraftarımız sağ olsun derbiyi kaybetmemize rağmen bizim yanımızda oldular. Bugün muhteşem bir atmosfer vardı. Bizim arkamızda oldukları zaman biz çok daha güzel futbol oynuyoruz. Bugün de gerçekten güzel futbol oynadık. Skor daha farklı olabilirdi. Benim yapmış olduğum penaltı, istemediğim bir şey oldu ilk defa. Bence çok güzel bir galibiyet oldu bizim için.”
Gruptan lider çıkmak istediklerini belirten oyuncumuz, “Gruptan çıkmayı garantiledik şimdi liderlik için Roma’da oynayacağız. İnşallah o maçı da kazanırız. Belki beraberlik de bize yetecek. İnşallah gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder