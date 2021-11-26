Bu Galibiyet Bize Güven Verdi

Allah’a şükürler olsun ki bana böyle bir gol nasip etti. Bu tip konularda çok şanslı olduğum söylenemez ama sanırım ilk defa kariyerimde böyle şanslı bir an yaşadım. Önemli bir gol oldu. Hem benim için girer girmez ekstra bir moral oldu hem de rakibimizi mental olarak çökmesine yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce düşüncemiz galip gelip liderliğimizi devam ettirmekti. O yüzden güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." dedi.
Roma'ya bu galibiyetle aldıkları yüksek güvenle gideceklerini söyleyen Babel, "Galatasaray olarak içeride, dışarıda, nerede oynarsak oynayalım hedefimiz her zaman üç puan. Oraya da üç puan için gideceğiz. Çok önemli bir maç .Bu maçı küçümsemeyeceğiz. Kimse ciddiyetsiz bir Galatasaray görmeyecek. Kendi sahamızda Marsilya gibi bir takıma karşı aldığımız dört gollü galibiyet bize büyük güven verdi. Bu güven ile birlikte İtalya’ya gideceğiz. Umarım oradan da üç puanla ayrılırız."
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