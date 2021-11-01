PVA'dan Açıklama

Rakiplerin yaşadığı puan kayıplarının bu maçı önemini artırdığını ifade eden Hollandalı futbolcumuz, “Özellikle geçen hafta yaşadığımız Beşiktaş mağlubiyetinden sonra iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bir an önce maçın gelmesini bekledik ve sizin de belirttiğiniz gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın dün yaşadığı puan kayıpları bizi daha da motive etti. Bugün yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu. Biz de gereğini yaptık.” diye konuştu.
İlk yarının sonunda Morutan’ın ayağından gelen şık golün maçın kırılma anı olarak niteleyen Aanholt, “İlk gol bence maçın kırılma anıydı. Soyunma odasına 1-0 önde girmek çok önemliydi.”
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