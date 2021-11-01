1 Kasım 2021 Pazartesi

Kerem Artık Büyük Hücum Gücü


 Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 20 resmi maçta 9 gole direkt katkı sağladı.

Futbol topu 5 gol Tam isabet 4 asist
Ortayı Yapan zaman:
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