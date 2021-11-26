26 Kasım 2021 Cuma

Artık Yıldız Futbolcu


 Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 7 gole doğrudan etki etti.

Delikteki bayrak 9 maç Futbol topu 3 gol Tam isabet 4 asist
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