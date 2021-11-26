26 Kasım 2021 Cuma

Cehenneme Hoş Geldin


 Patrick van Aanholt'tan Guendouzi'ye: "Sana demiştim cüce... Burası bizim evimiz!"

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