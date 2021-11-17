17 Kasım 2021 Çarşamba

2022'yi Garantileyen Ülkeler


 Kupa 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

Almanya bayrağı Almanya Belçika Bayrağı Belçika Brezilya Bayrağı Brezilya Danimarka Bayrağı Danimarka Fransa bayrağı Fransa Hırvatistan Bayrağı Hırvatistan Hollanda Bayrağı Hollanda İngiltere Bayrağı İngiltere İspanya bayrağı İspanya İsviçre Bayrağı İsviçre Katar Bayrağı Katar Sırbistan Bayrağı Sırbistan
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