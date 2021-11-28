28 Kasım 2021 Pazar

Kupa Canavarı FM


 38 yaşındaki Felipe Melo, kariyerindeki 15. kupayı kazandı.

Kupa 3- Süper Lig Kupa 2- Türkiye Süper Kupa Kupa 2- Türkiye Kupası Kupa 2- Brezilya Ligi Kupa 2- Libertadores Kupa 1- Brezilya Kupası Kupa 1- Konfederasyon Kupası Kupa 1- Brezilya Bölgesel Şampiyonlar Kupası Kupa 1- Brezilya Paulista
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