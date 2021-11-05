Herkesin emeğine sağlık. Bugün iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugün galip gelemedik. Takım olarak üzgünüz. Üç puanla buradan ayrılmak istiyorduk. Hala lideriz. Her şey bizim elimizde. Belki bu bize bir ders oldu. Bir daha 1-0’dan puan kaybetmemeliyiz. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz.” şeklinde konuştu.
Taraftarlarımızın muhteşem desteği hakkında Halil Dervişoğlu, “Herkesin ayağına sağlık. Geldiler, bize destek oldular. Takım olarak onların desteğini hissediyoruz. İnşallah öbür maçlarda yüzde yüz kapasiteyle devam edeceğiz.”
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