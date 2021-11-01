Terim'den Açıklama

İki yarıyı da iyi oynadığımız düşüncesindeyim. Özellikle ilk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedik. Mücadele de yüksek seviyedeydi. Morutan ve Kerem’le yüzde yüz gol fırsatları da bulduk. Topun bizde kaldığı, zaman zaman yüksek seviyede pres yaptığımız bir maç oldu. Rakip beşliyle geride yayıldığında pres yapmak kolay değil. Bunu da iyi başardık. Hazırlıklıydık buna. İlk yarıyı 1-0 bitirdik. İkinci yarı tek hatta, normal oyunda da tek hata gelen Gaziantep defansının daha da santraya doğru çıkmasıyla arka tarafta boş alan bulacağımızı analizde oyuncularımıza anlatılmıştı. Bunları 6-7 kere denedik ve bir tanesi gol oldu. Daha önce Soso’nun pozisyonu gol olsaydı, erken dakikada gol geleceği için daha farklı bir skor olabilirdi. Diğer pozisyonları da çok basit olmasına rağmen atamadık. Topun şiddetini ve hızını bir türlü ayarlayamadık.”
“HEMEN LOKOMOTİV MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAĞIZ”
“Sonuç olarak üç puan Avrupa maçı öncesi ve diğer rakiplerimize yetişme, puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde önemliydi. Farklı kazanmak isterdik ancak Gaziantep takımı iyi direnen, ileri hatta defansımızı rahatsız eden önemli oyunculardan kurulu bir ekip. Güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Hemen yarın sabah Lokomotiv maçına hazırlanmaya başlayacağız. Oyuncularımı kutluyorum ve Gaziantep takımına başarılar diliyorum.”
“KEREM’İN PERFORMANSI MUTLULUK VERİCİ”
Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan ve Marcao hakkındaki bireysel değerlendirmesi sorulan teknik direktörümüz Fatih Terim şu açıklamaları yaptı:
“Kerem bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz ve her geçen gün gelişimini takip ettiğimiz ve hala tam gelişimini tamamlamamış; ancak her geçen gün üstüne koyan bir oyuncumuz. Buradan Erzincanspor’a tekrar teşekkür ederiz. Bazen onu kenarda, bazen de içeride oynatıyorum. Daha da iyi olacak. Performansı mutluluk verici.”
“MORUTAN’IN ÇOK ÖNEMLİ MEZİYETLERİ VAR”
Morutan’ı hem kenarda hem de merkezde oynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o. Biraz içine kapanık ancak çok önemli meziyetleri var. Maç oynadıkça, bu maçları hasarsız geçtikçe daha iyi olacaklar. Kaybedilen puanların takımda hasarı, tecrübeli oyuncu ile genç oyuncu arasındaki tesiri aynı olmuyor. Onları tekrar bir maça hazırlamak çok kolay değil. Ellerinden kaçırılan bazı maçlar var .Bunları düşündüğümüzde bu maçlar genç arkadaşlarımıza önemli tecrübeler kazandıracak. Morutan yetenekli. Hem sol ayağı hem oyun zekası hem de bir kaç mevkide oynayabilmesi… Atletik ve mental ve teknik olarak gelişecektir. Eğer buraları az zararla atlatırsak ilerisi bizim için çok açık.”
“MARCAO BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Marcao’nun yaptığı hareket doğru değildi; ama başkanımızın, benim, yönetimin ve teknik arkadaşlarımızın bakış açısı, yönetmesi doğruydu. Kerem’den tabii ki özür dileyecekti. O da bu durumdan çok üzüldü. Bu hiçbir şeyi haklı göstermez; ama onu kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsününü farkında. Kerem’le daha iyi dost oldular. İyi bir Galatasaraylı. O zaman küme düşen takımdan stoper aldığımız için eleştirilmiştik. Bugün çok önemli bir yerde Marcao. Hem yürekten oynuyor hem de zekası ve tekniğiyle iyi bir stoper. 20 müdahalede 16’sını kazanmak bir rekordur sanırım. Çok önemli bir istatistiktir. Marcao, bizim için oyun kurmada ve o bölgeyi yönetmede çok önemli bir isim. 8 maçta ondan mahrum oynadık. Bahanelere sığınmadan yolumuza devam ediyoruz. Tüm takımı tebrik ederim; ama söylediğiniz oyuncular bizim için önemli ve Galatasaray için daha da önemli işler yapacak.
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