11 Kasım 2021 Perşembe

Yıllara Göre En Golcüler


 Yangın Yıllara göre en golcüler.

Spiral takvim2012 - Messi - 91⚽ Spiral takvim2013 - Ronaldo - 69⚽ Spiral takvim2014 - Ronaldo - 61⚽ Spiral takvim2015 - Ronaldo - 57⚽ Spiral takvim2016 - Messi - 59⚽ Spiral takvim2017 - Kane - 56⚽ Spiral takvim2018 - Messi - 51⚽ Spiral takvim2019 - Lewandowski - 54⚽ Spiral takvim2020 - Lewandowski - 47⚽ Spiral takvim2021 - Lewandowski - 60⚽ Üstünde sol sağ oklu ünlem işareti olan açık ifadesi
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