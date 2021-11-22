Başkandan Açıklama

Art niyetli bir hakem yönetimi izlediklerini ve bu konuyu ivedilikle Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmek üzere randevu talep ettiğini ifade eden başkanımız, “Ben medya karşısına çıkmayı çok sevmeyen bir başkanım. Kamera karşısına mümkün olduğu kadar az çıkmak istiyorum. Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü’nü galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim. Biliyorsunuz, sezon başından beri, göreve geldiğimizden beri son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunu içinde bulunduğu bataklıktan Galatasaray’ın önderliğinde çıkarma adına bir yaklaşım sergiliyoruz. Rakiplerimize karşı dostane tavrılarımızla onları da yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Maalesef sistemi düzeltme çabalarımız, sistem içindeki çürümüş zihniyet tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK ile ilgili uzun zamandır bir sistem değişikliği çabası içerisindeyiz. MHK Başkanı seçildiği zaman tebrik ettik. Bugün Nef Stadyumu’nda çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin etmiştik. Bu hakemimizin burada daha önce de bazı performansları var. Bunları tahmin etmemize rağmen, iyi niyetimizden dolayı bir şans daha verelim dedik; ama gördük ki hakikaten son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kartlar vermek üzere yoğun çaba sarf eden bir saha yönetimi vardı. Çok üzgünüm bu konuşmayı yaparken. Sezon başında beri TFF ve hakemle ilgili konuşmayalım, düzelsin, Türk sporu hak ettiği yere gelsin, kirli zihniyet Türk sporunda hakim olmasın dedik. Galatasaray’ın haklarını da savunmaktan imtina etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim.” diye konuştu.
“BAZI KULÜPLERE EL ALTINDAN RAPORLAR VERİLİYOR”
Başkanımız Burak Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yarın TFF’den randevu isteyerek oraya gideceğim. Ayrıca bu toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler’in maç raporunu da kendilerinin açıklamasını isteyeceğim. Bazı kulüplere zaten el altından hakem raporlarını veriyorlar. O kulüpler elde ediyor. Biz de Halil Umut Meler ve ekibinin bugün göstermiş olduğu yönetimin raporlarının açıklanmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. Bu rapor iki işe yarayacak. Birincisi hakem performansının nasıl değerlendirilip değerlendirilmediğini hepimiz görmüş olacağız. Sadece hakemin değil, gözlemcilerin de performansını değerlendirme fırsatı bulacağız.”
“STADIMIZDA NASIL DAVRANACAĞINI BİLMEYEN ÜYELERİ BURAYA GÖNDERMEYİN”
“Bu arada TFF’nin maçlara gelen üyeleriyle ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün Galatasaray’ın stadına gelen TFF yetkilisi, burada nasıl davranılacağını bilmeyen bir yetkiliydi. bizim stadımızda nasıl davranılacağını bilmeyen TFF yetkililerini buraya bir daha göndermeyin! Biz ev sahipliği yapmayacağız. Fenerbahçe’ye çok iyi bir ev sahipliği yapmaya çalıştık. Onların galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray’ın stadında kimse bunu Galatasaray’a yapamaz. Haddini bilmedi. Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuda. Türkiye Futbol Federasyonu’na gittiğimde bunu yüzlerine söyleyeceğim. TFF içerisinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, mevcut düzenin de iyi bir düzen olduğunu düşünen maalesef üyeler var. Ben olduğum müddetçe bu üyelerin stada girmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağımın bilinmesini isterim.”
“Bir ufak serzenişimi de Sayın Ali Koç’a yaptım. O da sağ olsun bizimle birlikte iyi niyetli bir şekilde bu ortamı uzun zamandır yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe’nin attığı golden sonra yedek kulübesinin tamamen bizim tribünümüzün önüne koşarak gelmesi de herhalde bu ortama katkı yapmamıştır. Kendi takımlarımızın sahada aynı şekilde davranması çok mühim.”
“TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ”
“Takımımıza gelince… Çok genç bir takımımız var. Bu maç bir kayıp olabilir ama biz geleceğe ümitle bakıyoruz. Çok önemli mücadelelerimiz var. Takımımıza güveniyoruz. Hocamızla birlikte bu işi başaracağız. Galatasaray Türk futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak.”
Hakemin hangi kararlarını beğenmediği sorusuna başkanımız, “Herhangi bir karardan bahsetmeyeceğim. Genel olarak çok kötü. Galatasaray’ın kendi sahasında saha ve seyirci avantajını kullanmasını engelleyecek bir yorum sergiledi sahada. Ben açıkçası çok iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Hakem hatası bir olur, iki olur. Üst üste gelince hakem hatası olmaktan çıkıp bir projenin bir parçası haline geliyor. Bugün hocamızı sahadan atması, bizim oyuncularımıza verdiği kartları, verdiği ve vermediği faulleri hepimiz gördük. Bu arada oyunu hızlandırmaya çalışırken yaptığı yavaşlatıcı kararlar oyunumuzu etkiledi. Rakibimizin galibiyetine gölge düşürmek istemem. Onları tebrik ediyorum. Bu bir örnek. Yarın öbür gün rakiplerimizin de sahalarında bu tür hatalar olur. Onlarla ilgili de konuşuruz. Yarın diğer başkanları da arzu ederlerse MHK ile yapacağım bu toplantıya davet edeceğim. Hep birlikte gidelim. Bu tür kötü performanslar ve iyi niyetli olmayan hareketler Türk sporunun sorunu .Biz kimseye avantaj istemiyoruz. Gelin hep beraber konuşalım. Bugün bana yarın sana hepimize olan şeyler bunlar.” yorumunu yaptı.
“GALATASARAY’IN GELECEĞİNİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya sonuna kadar yarışın içerisinde oldukları şeklinde yanıt veren Başkanımız Burak Elmas, “Yarışın içerisindeyiz .Bir mağlubiyet bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç, çok güvendiğimiz yeni bir araya gelmiş, başarılı olacak bir takımımız var. Bu takım en az 5-6 sene beraber oynayacak bir takım. Yeni takviyelerle birlikte Avrupa’da da tepelere oynayabilecek bir takım olma amacımız var. Bu kadar uzun vizyonlu bakan bir yönetim ve teknik heyetin, burada bir maç üzerinden sezonu veya geleceği değerlendirmesi gibi bir bakış açımız yok. Biz Galatasaray’ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Hem Türk futbolunun hem Galatasaray’ın geleceğini hem de üslubu değiştirme konusunda çok ciddiyiz. En büyük korkum sistemin bizi engellemeye çalışmasıydı. Çünkü bu sistemden beslenen, bu sistemin bir parçası olan insanlar bu sistemin değişmesini istemiyorlar. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Baştan beri arkadaşlarımla bu sistemin parçası olmayacağımızı söyledik. Ya bu sistemi değiştireceğiz ya da sistem bizi yiyecek. Umarım bu sistemi değiştiren oluruz. Bu sistemde mevcut aktörlerin Türk futbolunun getirmiş oldukları yer hepimizce aşikar. Ortada rahatça dolaşıyor olmaları bile aslında bu konuda ne kadar utanmadıklarının bir göstergesidir.”
“OYUNCUMA VERİLECEK POTANSİYEL CEZAYI BENİMLE PAZARLIK ETMEYE ÇALIŞTILAR”
Galatasaray aleyhine verilen kararların devam etmesi durumunda nasıl aksiyon alacaklarına yönelik gelen soru üzerine Başkan Burak Elmas, “Sadece Galatasaray’ın aleyhinde kararlar değil bunlar. TFF yönetiminden, kurullarından memnun olan kimse yok. Bir takım değişiklikler oldu; ama burada şöyle taktikler de güdüyorlar. Bazen Galatasaray’a, bazen Fenerbahçe’ye ve her hafta birine bir takım şeyler yaparak kavga ortamını beslemeye çalışan insanlar var. Biz bu kavga ortamını besleyen insanlara kredi verip onları güçlü hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Federasyon konusunda da eğer sistemsel bazı şeyler düzelmezse, bunları da diğer kulüp başkanlarıyla açıkça konuşacağız. Çünkü hepimiz sistemden sıkıntılıyor. Bunları değiştireceğiz. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını benimle yapmaya kalkan kulüp başkanı oldu. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Benim oyuncuma verilecek potansiyel cezayı benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Dolayısıyla böyle bir çirkin, kirli sistemin içerisindeyiz. Bugünkü hakem performansı da sadece hakemin gününde olmaması gibi basit bir olay değildir. Evinde Galatasaray’ı ezmek, hızını kesmek, teknik direktörünü sahadan atmak… Bunların hepsi bir oyunun parçası. Bu oyunu kuran arkadaşlara uyarım şudur. Tüm kulüpleri kastediyorum. Sadece Galatasaray’a indirgemek olayı basitleştirir. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bütün kulüpler adına, hatta mümkünse tüm başkanlarla beraber bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Türk futbolunun bugüne kadar geldiği değer kaybının müsebbibi olanlar, Türk futbolunun geleceğinde olmayacak.” dedi.
Başkanımız sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bundan sonra bu sistemi bozmak isteyen aktörlerin hiçbirini rahat bırakmayacağım. Bütün kulüp başkanlarıyla bunu şeffaf bir şekilde yapacağım. Yapılan hatalar ve kötülükler o kadar aleni yapılıyor ki, bunlara verilecek cevabın birlikte ve şeffaf olması lazım. Biz gizli kapılar ardında yapılan pazarlıkların bir parçası olmayı kabul etmiyoruz. Bütün kulüplerle beraber samimiyetle Türk futbolunun geleceğini ve bu kirli oyunun aktörlerinden temizlemek istiyoruz. Onun için bütün kulüplerle beraber savaşmamız lazım. Naklen yayının bugün geldiği değer ortada. Türk futbolunda gelirlerin nereye geldiği ortada. Bu sistem içerisinde çok mücadele etmemiz gerekiyor. Sistemden beslenen, iyi niyetli olmayan kişilerin spordan temizlenmesini istiyoruz. İsimler değişiyor sistem aynı kalıyor. İyisini de getirseniz bu kötü sistemde hiçbir isim başarılı olamaz. Dolayısıyla oraya getireceğimiz arkadaşlarımız kim olursa olsun, sistem konusunda iyi niyetlilerse yardımcı olmamız lazım.”
“HAKEM RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILSIN”
“Bugün maçı yöneten hakemin raporunun açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmamız lazım. Ondan sonra da değerlendirmenin, VAR hakemlerine nasıl maç verilecek vesaire bunların kamuoyuna açık olması lazım. Zaten istedikleri zaman istedikleri kulüp başkanlarına bunları servis ediyorlar. Benim yanımda TFF’nin karşısında hakemle ilgili maç raporunu okuyan bir başkan oldu. Burada kötü niyetle Galatasaray’ın yaptığı pozitif şeyleri zedelemek ve Galatasaray’ı bir kavganın içerisine çekme çabasına da alet olmayacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isterim.”
“Bizim bu sistemi değiştirme yönündeki iyi niyetli çabalarımız kısa vadede kötülüğü engellemiyor. Tüm takımların hakkını eşit bir şekilde koruyan, şeffaf davranan aktörlere ihtiyacımız var. Gerekiyorsa ara geçiş dönemi için değerlendireceğimiz kişilerin değiştirilmesini TFF’den isteyebiliriz. Yarın ben sabah arayacağım. Diğer kulüp başkanlarımızın da benimle gelmesini isteyeceğim. Bunların sorumlularının temizlenmesi lazım. Altta da çalışan bir ekip var. Altta bu MHK’da aile ilişkileri, korunan arkadaşlar… BAL Ligi’nde maç yöneten birçok hakemimiz arasında başarılı olabilecekken henüz orada tandıkları olmadığı için mesleği bırakanlar var. Bu sistemdeki kötü niyetli aktörleri temizlememiz lazım. Bugün en çok üzüldüğüm bizim iyi niyetli şekilde uğraştığımız birlik, beraberlik, spordaki sükunet projesinin böyle kötü niyetli bir yönetim sebebiyle biraz da olsa sekteye uğraması.”
“SAHAMIZDA YABANCI MADDE ATILMASINI KABUL ETMİYORUM”
“Ne olursa olsun kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun hiçbir taraftarın bunu yapmaya hakkı yok. Galatasaray’ın stadında sahaya müdahale edilmez. Herkes bağırır. Takımını destekler, protesto eder; ama sahaya bir şey atma konusunu biz aşmıştık. Gerekeni de yapacağız. Ben bunu kabul etmiyorum.”
“YAYINCI KURULUŞ DİĞER STATLARDA DA O DETAYLARI GÖSTERMELİ”
“Yayıncı kuruluşun hareketi dikkatimi çekti. Maçlarda detay verilmezken bugün televizyonda yakın çekimde bazı detaylar gördüm. Sahaya atılanlarla ilgili. Bu detaylı görüntülerin devamını diğer sahalardaki maçlarda da diliyorum. Vereceklerse hepsini versinler. Bugün yakın çekim gördüm. Çimlerin arasına kadar zoom yapmışlar. Demek ki bu kadar şeffaf vereceklerse bütün statlarda şeffaflıkla davranmalarını hem yayıncı kuruluşa hem de yönetmenlerine tavsiye ediyorum.”
“BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ PERFORMANSTAN DA MEMNUN DEĞİLDİM”
Beşiktaş ile Süper Lig’de oynadığımız derbideki hakem yönetiminden memnun olmadıklarını; ancak bu maçta Galatasaray’ın oyununa müdahale edildiğini söyleyen başkanımız, “Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim ama oradaki maçta bizim performansımızı, hakemin bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların başarılarını kısa vadedeki kararları belirler. Galatasaray her zaman ilk önce kendi hatalarına bakar. Hataları görür ve onları düzeltir. Sonuç olarak son derece başarılı bir kulübüz. Kazanmadığımız zamandaki hareketlerimiz bizi başarıya götüren davranış biçimidir. Bugünkü maç apayrı bir maç. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onların da sevinmek hakkı. Galip geldiler. Galatasaray’ın oyununa bugün müdahale edildi. Beşiktaş maçında da hatalar yapıldı ama böyle bir müdahale olduğunu düşünmüyorum.” yorumunu yaptı.
TFF’yi ibra ettikleri bilgisinin yanlış olduğunu hatırlatan başkanımız Burak Elmas, “Birtakım konuların değişmesi gerektiği ile ilgili bazı mutabakatlara vardık. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve bunların bağımsız seçilmeleriyle alakalı… Naklen yayın ihalesinin kulüpler tarafından aktif olduğu bir süreçle yönetilmesi konusunda mutabık kaldık. İbra etmedik, çekimser kaldık. Bazı konularda da ilerleme kaydetti. İbra ettiniz lafı doğru değil. İbra etseydik ettik derdik ve bunun sebebini anlatırdık.” dedi.
"PROJEMİZ İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECANI TAŞIYORUZ"
Takımın, teknik heyetin ve belirledikleri stratejinin sonuna dek arkasında olduklarını vurgulayan Başkan Burak Elmas, “Takımımın, teknik heyetin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Ben teknik yorum yapmıyorum. O benim işim değil. Hocamız saha kenarında kasıtlı olarak tahrik edilmeyip birgün konuşabilirse burada kendisine sorarsınız. O da size en güzel cevabı verir. Takımımızın, teknik direktörümüzün sonuna kadar arkasındayız. Projemiz için başında ne kadar heyecanlıysak bugün aynı heyecanı taşıyoruz.
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