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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
30 Aralık 2017 Cumartesi
2017'nin Kralı
2017'nin en golcüsü Kane, Ronaldo ve Messi'nin bu alanda sürdürdüğü 7 yıllık hakimiyeti yıktı.
2010 Messi 60
2011 Ronaldo 60
2012 Messi 91
2013 Ronaldo 69
2014 Ronaldo 61
2015 Ronaldo 57
2016 Messi 59
2017 Kane 56
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cumartesi, Aralık 30, 2017
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Etiketler:
Cristiano Ronaldo
,
Messi
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