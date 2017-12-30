30 Aralık 2017 Cumartesi

2017'nin Kralı


2017'nin en golcüsü Kane, Ronaldo ve Messi'nin bu alanda sürdürdüğü 7 yıllık hakimiyeti yıktı. 🔸 2010 Messi 60 ⚽️ 🔸 2011 Ronaldo 60 ⚽️ 🔸 2012 Messi 91 ⚽️ 🔸 2013 Ronaldo 69 ⚽️ 🔸 2014 Ronaldo 61 ⚽️ 🔸 2015 Ronaldo 57 ⚽️ 🔸 2016 Messi 59 ⚽️ 🔸 2017 Kane 56 ⚽️
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