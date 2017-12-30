30 Aralık 2017 Cumartesi

Galatasaray Formaları


Ben parçalıyı beğendim açıkcası...Siyah ve Beyaz formadaki detaylar fena durmamış, yakından incelemek gerek.
Ortayı Yapan zaman:
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