8 Aralık 2017 Cuma

Messi'den Yeni Rekor


Lionel Messi, Roberto Carlos’u geride bırakarak Şampiyonlar Ligi’nde en fazla maça çıkan Güney Amerika’lı futbolcu oldu. [121] Lionel Messi [120] Roberto Carlos [106] Dani Alves [097] Javier Zanetti [096] Javier Mascherano
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