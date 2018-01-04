4 Ocak 2018 Perşembe

Bir Gün Mutlaka I.Hagi


Bu dönem olmasa da ben bir gün Hagi'nin oğlunun Galatasaray forması giyeceğine inanıyorum.


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