15 Aralık 2017 Cuma

Premier Lig Rekoru


Manchester City, İngiltere’nin 129 yıllık lig tarihinde 15 maç üst üste galibiyet alan ilk kulüp oldu.
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