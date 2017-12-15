15 Aralık 2017 Cuma

Rakitic'in Messi Yorumu


Rakitic: "Cristiano Ronaldo'yu Ballon d'Or ödülünü kazandığı için tebrik ederim ancak Messi'nin eşi yok, 1 numaradaki tek isim o. Geri kalanlar ise onunla aynı döneme denk geldiği için şanssız olanlar."
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