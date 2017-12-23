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Fatih Terim Galatasaray'da
Twitter'da yazdıklarımı burada da paylaşmış olayım...
Bu ülkeye bu iklime Rijkaard,Mancini,Prandelli uymuyor...Tuchel,Blanc vb. de uymaz...Dinsizin hakkında imansız gelir...Şimdi kartları yeniden dağıtın bakalım.
Futbolun matematiği yok..Terim boşta iken Mourinho , Guardiola gelmediği sürece Terim konuşulur... 8 yıl 6 şampiyonluk...Tartışılmaz.
Bu ülkenin futbol dinamikleri Hollanda,Belçika gibi değil...Bugün Terim ile GS şampiyonluk şansı %51...diğer %49'u FBJK arasında paylaştırın... TS ve AKBİLSPOR olmaz...
Terim para için GS sattı diyen futbol konuşmasın gitsin Cennet Mahallesi izlesin...AYSAL-TERİM ayrılık sürecini bilmeden boş konuşuyor derim sadece.
Terim mükemmel insan değil herkes gibi...Zaafları ,egoları, hataları var...Ama Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamı,konu tartışmaya kapalı.
Bu ülkede tüm kurum ve kişiler ne kadar mükemmel ise Terim'de o kadar mükemmel..Dağılın şimdi !
Böyle bir olay 21 Aralık gibi en uzun geceye yakışırdı...Her gecenin bir sabahı var sonuçta.
AYSAL-TERİM kavgası Galatasaray'a maalesef 3 yıl kaybettirdi. Şu an 5. yıldıza gidiyorduk.
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