23 Aralık 2017 Cumartesi

Bugün Günlerden El Classico


Şu anda 11 puan fark ile Barcelona önde gidiyor lig yarışında...Barcelona kazanırsa fişi çeker...Güzel bir maç bizi bekliyor.



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