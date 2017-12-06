6 Aralık 2017 Çarşamba

Gattuso'dan Gerçekler


"Ben bir maç kaybettiğimizde dünyam kararır, o gece kendime gelemezdim. Yaşadığım hayalkırıklığı çok büyük olurdu. Bugün oyuncular maçtan sonra bir selfie çekip internete koyuyor. Buna deliriyorum" 

Gennaro Gattuso
Milan Teknik Direktörü
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