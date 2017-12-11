11 Aralık 2017 Pazartesi

Gol Makinası CR7


Cristiano Ronaldo, yedi yıl üst üste 50 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu. ⚽️ 2011: 60 gol ⚽️ 2012: 63 gol ⚽️ 2013: 69 gol ⚽️ 2014: 61 gol ⚽️ 2015: 57 gol ⚽️ 2016: 55 gol ⚽️ 2017: 51 gol*
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 