15 Aralık 2017 Cuma

Hafta Sonu Futbol


15 Aralık 2017, Cuma

18:00 Balıkesirspor - Büyükşehir Gaziantepspor (BeIN1Max)
20:30 Braunschweig - Fortuna Düsseldorf (LaolaTV)
20:30 Union Berlin - Ingolstadt (LaolaTV)
22:30 Mönchengladbach - Hamburg (LaolaTV)
22:45 Saint-Etienne - Monaco (LigTV2)
23:00 Sevilla - Levante (LigTV)
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