15 Aralık 2017 Cuma

3 Lig 3 Ayrı Rekor


Pep Guardiola, çalıştığı 3 ligde de üst üste maç kazanma rekorunun sahibi oldu. 🇪🇸 LaLiga: Barcelona - 16 maç 🇩🇪 Bundesliga: Bayern - 19 maç 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: Man City - 15 maç
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 