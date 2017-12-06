6 Aralık 2017 Çarşamba

Tudor'un Zayıf Karnesi


Galatasaray'ın Tudor yönetiminde Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlar 8 maç 7 mağlubiyet 1 beraberlik
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