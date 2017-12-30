30 Aralık 2017 Cumartesi

Tudor'un Sonunu Hazırlayan Tablo


Liderin 1 puan arkasında iken gönderildim söylemi boş...Bu tablo nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşılıyordu...Tablo Tudor'un karnesini çok net ortaya koyuyor...
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