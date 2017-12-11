11 Aralık 2017 Pazartesi

UCL 2.Tur Eşleşmeler


Blog klasiği olmuş tur tahminlerimi yazayım...

Juventus-M.City-Liverpool-M.United-PSG-Roma-Barcelona-Bayern Münih
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