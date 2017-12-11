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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
11 Aralık 2017 Pazartesi
UCL 2.Tur Eşleşmeler
Blog klasiği olmuş tur tahminlerimi yazayım...
Juventus-M.City-Liverpool-M.United-PSG-Roma-Barcelona-Bayern Münih
Ortayı Yapan
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zaman:
Pazartesi, Aralık 11, 2017
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