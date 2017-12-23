23 Aralık 2017 Cumartesi

İPLB


Arsenal - Liverpool maçı 3-3 bitti . Arsenal'in 0-2 den 8 dk da  3-2 yaptığını söyleyelim işin tadı çıksın ortaya..Böyle maçlar olunca Murat Kosova'nın başlıktaki sözü yankılanıyor beynimizde...İşte Premier lig bu !
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